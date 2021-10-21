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Стрельба в Батуми - ранен один человек
21.10.2021 14:17
В Батуми во дворе наркологического диспансера произошла стрельба. Был ранен один человек.
Сообщается, что мужчина участвовал в метадоновой программе и находился в клинике согласно плану посещений.
Пострадавшего с ранением в ногу в клинику доставила бригада скорой помощи.
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