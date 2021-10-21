

Стрельба в Батуми - ранен один человек

21.10.2021 14:17





В Батуми во дворе наркологического диспансера произошла стрельба. Был ранен один человек.



Сообщается, что мужчина участвовал в метадоновой программе и находился в клинике согласно плану посещений.



Пострадавшего с ранением в ногу в клинику доставила бригада скорой помощи.





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