

В России обнаружили случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

21.10.2021 15:02





Единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", обнаружены в России. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает ТАСС.



Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".





"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых [помещаемых] в базу данных VGARus. <…> AY.4.2 - одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена", - сказал он.



Эксперт отметил, что появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в РФ.



"Появление изначальной версии "дельты" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией", - сказал Хафизов.





Эпидемиолог пояснил, что AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V.



"Он может постепенно начать вытеснять старую версию "дельты", но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама "дельта" в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "дельта" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм", - добавил он.



При этом эксперт отметил, что существующие в России вакцины эффективны против новой версии вируса



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