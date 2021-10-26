

В Тбилиси сгорел мусорный бак, а с ним и припаркованный рядом автомобиль

26.10.2021 22:25





В Тбилиси на улице Пекина произошло возгорание содержимого мусорного бака. При этом пламя перекинулось на стоящую рядом машину.



Как сообщили в Службе экстренной помощи, от огня никто не пострадал. К настоящему времени пожар потушен. Инцидент произошел сегодня, 26 октября.



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