

В центре Тбилиси возникли пробки из-за подготовки акции «Грузинской мечты»

27.10.2021 14:44





Центр Тбилиси огорожен – полиция освободила все автомобильные стоянки на центральных улицах и перегородила близлежащие переулки и тупики желтыми лентами и металлическими ограждениями.



Места для стоянки заранее готовят для автобусов, маршруток и автомобилей сторонников правящей партии «Грузинская мечта», которая сегодня в 17 часов проведет итоговое собрание на площади Свободы в Тбилиси.



Перекрывать центральный проспект столицы – Руставели, и близлежащие улицы, начали еще с полуночи — за 18 часов до проведения акции.



Более того, накануне вечером жителей центра полиция попросила переставить автомобили, чтобы освободить парковки.



С утра в центре Тбилиси образовались пробки, общественный транспорт и частные автомобили вынуждены объезжать центральные улицы.



Пользователи соцсетей жалуются на то, что автобусы и такси опаздывают, и советуют пользоваться метро.



«Вся тбилисская полиция переключилась на охрану партийного мероприятия, полицейские стоят возле огороженных стоянок и не дают возможность рядовым гражданам останавливаться на парковках. К этому добавляется то, что улицы перегружены автомобилями, так что сегодня Тбилиси ожидает полный транспортный хаос», сообщает репортер оппозиционной телекомпании «Пирвели».



В Тбилисской мэрии объяснили журналистам, что неделю назад получили от «Грузинской мечты» письмо, в котором указывалось, что партия собирается провести мероприятие с участием 100 тысяч человек. Письмо мэрия перенаправила в МВД.



«МВД запланировало дополнительные мероприятия, с тем, чтобы у организаторов акции была возможность провести мероприятие. Тбилисская мерия обеспечивает проведение многолюдных мероприятий во время любых политических или гражданских акций, в соответствии с законом», сказано в информации, распространенной мэрией.



Между тем активист гражданского движения «Сирцхвилиа» Нодар Рухадзе напомнил, что для оппозиции обычно не делают поблажек и им приходится четко соблюдать правила проведения митингов.



«Пока не соберется достаточное количество людей, мы не дадим вам право перекрыть автомобильную дорогу» — вспоминаю эти слова полицейского чиновника, шагая по перекрытому на 18 часов раньше проспекту Руставели и площади Свободы», написал Рухадзе в соцсети.



Председатель партии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что в Тбилиси съедутся люди из всех регионов, и их будет гораздо больше, чем участников митинга сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» 14 октября. Тогда на площадь Свободы с требованием освободить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пришло около 50 тысяч человек.



«Столько, сколько у них было людей на акции, нам понадобится только водителей, чтобы привезти людей в Тбилиси.



Вы сами увидите, является ли это контракцией или настоящей акцией, цель которой — показать силу. Грузинский народ должен зафиксировать, что он является сторонником свободы и он желает победить зло, а также добиться свободы и мира в этой стране», сказал Кобахидзе.



В «Грузинской мечте» не скрывают, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в акции правящей партии, получат за это деньги – от 30 до 50 лари (10-15 долларов).



Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, что участникам митинга выдают деньги на питание. При этом он утверждал, что предвыборная акция «Грузинской мечты» обойдется дешевле, чем митинг «Национального движения» 14 октября.



«Это деньги на еду. Все происходит официально, ничего не скрывается. Журналисты говорят, что госслужащие не имеют права приходить на акцию, но они тоже имеют на это право. Когда партия привозит людей, мы оплачиваем их расходы на еду. Это официальные расходы, вы можете все проверить», — сказал Каладзе.



Акция «Грузинской мечты» проводится в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, который пройдет 30 октября в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. Практически во всех муниципалитетах конкурентом кандидатов «Мечты» станут представители «Национального движения».



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