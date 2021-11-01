

Убитая в Тбилиси иностранка оказалась трансгендером - СМИ

01.11.2021 19:24





Убитая ночью в Тбилиси иностранка оказалась трансгендерной женщиной из Таиланда, сообщает телекомпания «Пирвели».



По данным телекомпании, убийство произошло в тайском массажном салоне на улице Ахвледиани (бывшая Перовская) в центре Тбилиси минувшей ночью.



От полученных ранений одна молодая женщина скончалась, еще одна была легко ранена.



СМИ сообщают две возможные версии убийства. По одной из них, после того, как клиент узнал, что его обслуживала трансгендерная женщина, он ударил ее ножом в область шеи. По другой версии, клиент и массажист не смогли договориться об оплата.



В МВД Грузии не раскрывают подробностей. Виновный пока не задержан. Известно, что расследование ведется по статье 108 УК Грузии — «умышленное убийство».



Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





