

В Грузии скоро разрешат прививать от коронавируса всех детей с 12 лет

04.11.2021 14:31





В Грузии более 10 тысяч подростков в возрасте 16-17 лет уже вакцинировались препаратом Pfizer. Об этом сегодня сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Вакцинацию препаратом Pfizer-BioNTech подростков с 16 лет в Грузии разрешили в июле 2021 года.



С октября Совет иммунизации также разрешил вакцинировать детей с хроническими заболеваниями в возрасте с 12 до 15 лет.



На сегодняшний день, по словам Гамкрелидзе, от коронавируса полностью, то есть дважды, привиты 106 детей в возрасте от 12 до 15 лет.



Гамкрелидзе сообщил после сегодняшнего заседания Координационного совета, что на днях Совету по иммунизации будет представлено решение научного комитета, которое позволит вакцинировать от коронавируса всех детей в возрасте от 12 до 15 лет.



Ранее в Минздраве Грузии отмечали, что во многих странах Европы уже широко применяется вакцинация от коронавируса детей с 12 лет. Однако в Грузии на первом этапе разрешили прививки только детям с хроническими заболеваниями.



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