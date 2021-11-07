

В Тбилиси задержан мошенник, обокравший более десятка банковских клиентов

07.11.2021 13:26





Полицейские задержали 23-летнего жителя Тбилиси, который выманивал персональные данные банковских клиентов и крал деньги с их счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Следствие установило, что обвиняемый создал страницу в социальной сети Facebook, с помощью которой вводил в заблуждение граждан – якобы выдавая быстрые кредиты под низкие проценты.



Заинтересованные лица отправляли на указанную страницу данные своих банковских карт. Заполучив персональную информацию, обвиняемый начинал перечислять деньги со счетов жертв на баланс собственного аккаунта в онлайн-тотализаторе. Далее он обналичивал средства с помощью пластиковой карты.



На данном этапе расследования установлено 14 пострадавших, нанесенный им ущерб составляет 3 930 лари (более 1,2 тысячи долларов).



Следствие продолжается по фактам «посягательства на компьютерные данные или компьютерную систему» и «посягательства на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные».



Как отмечают в МВД, в прошлом задержанный уже был судим за незаконное получение персональных данных с целью финансовой выгоды.



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