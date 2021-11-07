

МВД: В ходе противостояния у монастыря Салхино задержаны 7 человек

07.11.2021 20:50





В ходе событий у монастыря Салхино, правоохранители задержали 7 человек. Как заявили в пресс-службе МВД Грузии, 6 человек задержаны в административном порядке, а еще один – по уголовному делу.



«Шесть лиц задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает неповиновение к законным требованиям полиции и мелкое хулиганство, а еще одно лицо задержано по статье 353 прим Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



«По факту повреждения автомобиля, находящегося на балансе МВД, расследование ведется по статье 187 УК Грузии», - поясняют в Министерстве внутренних дел.



Близ монастыря Салхино в Мартвили сегодня с утра было шумно. Часть местных жителей попытались войти во двор храма, что им не позволили сделать правоохранители. Позднее, ситуация у храма накалилась после того, как там появились отлученные от церкви духовные лица Чкондидской епархии.



Для справки, срок нахождения в монастыре Салхино у отлученных от церкви духовных лиц истек 4 ноября. Митрополит Чкондидский, владыка Стефан отлучил от церкви за неподчинение до 15-ти духовных лиц.



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