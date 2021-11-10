|
|
|
На Рикотском перевале пробили уже 14 тоннелей
10.11.2021 11:15
На перевале Рикоти, который разделяет страну на восточную и западную части, уже пробит 14-й тоннель, а также ведется строительство 80 мостов и 47 тоннелей. Об этом сегодня сообщает департамент автомобильных дорог.
Всего проект Рикоти предусматривает строительство 51,6 км четырехполосной магистрали, на которой будет 96 мостов и 53 тоннеля.
«Сейчас скорость передвижения на Рикоти составляет 60 км/ч, а после завершения строительства скорость увеличится вдвое. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, после реализации проекта соединятся уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии», — отмечают в департаменте.
Строительство современной автомагистрали на перевале Рикоти планируется завершить к 2023 году.
Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии трасса Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна