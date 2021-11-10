

На Рикотском перевале пробили уже 14 тоннелей

10.11.2021 11:15





На перевале Рикоти, который разделяет страну на восточную и западную части, уже пробит 14-й тоннель, а также ведется строительство 80 мостов и 47 тоннелей. Об этом сегодня сообщает департамент автомобильных дорог.



Всего проект Рикоти предусматривает строительство 51,6 км четырехполосной магистрали, на которой будет 96 мостов и 53 тоннеля.



«Сейчас скорость передвижения на Рикоти составляет 60 км/ч, а после завершения строительства скорость увеличится вдвое. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, после реализации проекта соединятся уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии», — отмечают в департаменте.



Строительство современной автомагистрали на перевале Рикоти планируется завершить к 2023 году.



Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).



В Грузии трасса Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.



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