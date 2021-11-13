

В России зафиксирован новый антирекорд суточной смертности от коронавируса

13.11.2021 15:54

"Медуза"



За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 1241 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего от ковида в стране, по официальным данным, скончались 254 167 человек.



На утро 13 ноября в стране зарегистрированы 39 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигли 9 031 851 человек.



Выздоровели 7 754 764 человека, в том числе 33 802 пациента выписались из больниц в течение последних 24 часов.



Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 943 666 человек, пишет оперштаб.



За последние сутки в стране проведены 666 тысяч тестов на коронавирус, а всего с начала пандемии — свыше 216,3 миллиона лабораторных исследований на наличие ковида.



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