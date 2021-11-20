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США передали Грузии оборудование и снаряжение для борьбы с пандемией на $300 000
20.11.2021 13:46
Правительство США передало Национальному центру Грузии по контролю заболеваний специальное оборудование и снаряжение на общую сумму 300 тысяч долларов. Поддержка оказана в рамках программы гуманитарной помощи Европейского командования США:
Центру по контролю заболеваний переданы:
2 рефрижератора (160 000 долларов);
2 0000 шприцев для вакцинации (74 983,94 доллара);
100 контейнеров холодовой цепи (42 640 долларов);
130 регистраторов данных температуры (22 006 долларов);
220 ящиков безопасности для шприцев (10 353,20 долларов).
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