

США передали Грузии оборудование и снаряжение для борьбы с пандемией на $300 000

20.11.2021 13:46





Правительство США передало Национальному центру Грузии по контролю заболеваний специальное оборудование и снаряжение на общую сумму 300 тысяч долларов. Поддержка оказана в рамках программы гуманитарной помощи Европейского командования США:



Центру по контролю заболеваний переданы:



2 рефрижератора (160 000 долларов);

2 0000 шприцев для вакцинации (74 983,94 доллара);

100 контейнеров холодовой цепи (42 640 долларов);

130 регистраторов данных температуры (22 006 долларов);

220 ящиков безопасности для шприцев (10 353,20 долларов).



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