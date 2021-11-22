

Россия: от слов к делу

22.11.2021 16:28



Дмитрий Беляев



Не успел президент России Путин озвучить главный пассаж своего выступления 18 ноября на расширенной коллегии МИД РФ, как система заработала и дает уже первые результаты.



После огласки Путиным задания держать в постоянной напряженности страны ЕС, чтобы они постоянно заняты были решением внутренними вопросами и тем самым не мешали России в реализации своих геополитических вопросов, как по веянию волшебной палочки сразу начались протестные акции в Бельгии и Нидерландах.



По распространенным сообщениям, третьи сутки в самых законопослушных и спокойных странах ЕС – Бельгии и Нидерландах– не стихают беспорядки. В ночь на воскресенье на улицы Брюсселя вышли около 35 тысяч человек. Произошли столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными антикоронавирусными ограничениями, введенными в начале ноября. Сообщаются о пострадавших с обеих сторон.



Также третьи сутки беспорядки проходят и в Нидерландах. Как сообщают СМИ Беспорядки начались во время акций протеста против жестких мер правительства по борьбе с распространением COVID-19. Столкновения с полицией зафиксировали в Гронингене, Энсхеде, Тилбурге и Леувардене. Задержаны нескольких человек. СМИ также сообщают, что беспорядки во время протестных акций были спровоцированы агрессивно настроенными лицами-провокаторами.



Распространяются информации, что местные правоохранительные службы обеих государств не исключают, что беспорядки были спровоцированы с целю дестабилизировать ситуацию и являются управляемыми извне.



Напомним, что 18 ноября во время выступления на расширенной коллегии МИД РФ, Путин, касаясь польско-российских отношений, косвенно подтвердил (если смотреть видео – то и с гордо-довольной ухмылкой), что напряженность на польско-белорусской границе спровоцировано искусственно в ответ на политику Польши о размещении там системы ПРО (противоракетная оборона) НАТО – «… тем не менее наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект: известное напряжение там (польско-белорусская граница – Д.Б.) всё-таки возникло… нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше…» - Заявил Путин.



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