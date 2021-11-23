

До 1 декабря вакцинация от гриппа будет бесплатной для всех граждан

23.11.2021 12:39





С шестимесячного возраста все граждане Грузии смогут получить вакцину от гриппа бесплатно до 1 декабря. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



По их словам, граждане могут обратиться в местные поликлиники для получения четырехкомпонентной вакцины против гриппа SANOFI PASTEUR.



«По рекомендации Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) совместное введение вакцины от коронавируса и вакцины от гриппа полностью безопасно», — говорится в заявлении Центра по контролю заболеваний.



Как заявила Первому каналу Грузии представитель Центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили, с 1 декабря бесплатная вакцинация от гриппа будет доступна снова только для групп риска.



Напомним, на текущий сезон в государство завезло 200 тысяч доз вакцины от гриппа для групп риска. Вакцины также закупались частным сектором.





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