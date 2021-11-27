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С 28 марта в Грузии регистрация мопедов и легких квадроциклов будет обязательной
27.11.2021 12:41
По информации МВД Грузии, с 28 марта 2022 года регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной.
По информации ведомства, после вступления закона в силу владельцы мопедов и легких квадроциклов смогут зарегистрировать свои транспортные средства.
После вступления закона в силу до 1 марта регистрация в категории AM будет производиться по льготному тарифу.
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