

С 28 марта в Грузии регистрация мопедов и легких квадроциклов будет обязательной

27.11.2021 12:41





По информации МВД Грузии, с 28 марта 2022 года регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной.



По информации ведомства, после вступления закона в силу владельцы мопедов и легких квадроциклов смогут зарегистрировать свои транспортные средства.



После вступления закона в силу до 1 марта регистрация в категории AM будет производиться по льготному тарифу.





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