

600 семей беженцев получили квартиры в Зугдиди

27.11.2021 18:57





В Зугдиди для семей вынужденных переселенцев построен беспрецедентный по масштабам современный жилой комплекс. Еще 600 семей беженцев стали собственниками жилья в новом комплексе.



Квартиры переданы гражданам в состоянии полного ремонта. Обустроены подъездные пути, зеленая аллея и специальное пространство для детей. Здания приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями.



Проект осуществило Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.



В жилом комплексе в Зугдиди, построенном на улице Барамия, поселились в общей сложности 1400 семей, в результате чего были закрыты 89 объектов расселения беженцев в Зугдидском муниципалитете.



С 2013 года более 27 000 семей ВПЛ получили новое жилье по всей Грузии.





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