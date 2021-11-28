

Случаи инфицирования штаммом коронамируса «омикрон» зарегистрированы еще в нескольких странах Европы

28.11.2021 10:54





Случаи инфицирования штаммом коронамируса «омикрон» зарегистрированы в Великобритании, Германии и Италии. Информацию распространяет агентство Reuters.



По словам министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, в стране выявлено два случая заражения, и оба они были связаны с Южной Африкой. Также два случая были зафиксированы в Германии, в частности в Баварии.



Что касается Италии, то, по данным Института здоровья Италии, штамм «омикрон» зафиксирован у одного человека, приехавшего из Мозамбика.



Напомним, первый случай заражения «омикроном» в Европе был зарегистрирован в Бельгии.



Согласно данным ВОЗ, впервые штамм B.1.1.529, названный «омикроном» выявили в ЮАР 24 ноября 2021 года. ВОЗ определила штамм как «вариант, вызывающий беспокойство». Отмечается, что у данного штамма есть «большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность». Чтобы предотвратить распространение нового штамма, несколько стран, включая США, Великобританию, Израиль, Японию, Италию, Чехию и Германию, решили ограничить авиасообщение со странами южноафриканского региона.



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