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В Грузии издадут сборник редких рецептов аджарской кухни
28.11.2021 12:19
Департамент туризма Аджарии до конца года издаст кулинарный гид по кухне региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В книге собраны до 80 редких, практически забытых рецептов, которые отыскали в ходе кулинарной экспедиции по высокогорным селам региона.
Сирвали, мотриела, чинчрисбухи, фестилшорва, каплама – названия некоторых из них. Помимо основных блюд и соусов, в сборнике есть рецепты десертов и джемов. В каждом случае пошаговые инструкции приготовления проиллюстрированы фото.
Отдельная глава нового гида посвящена технологиям производства вина.
Интересно, что авторы книги изучили и кухонную утварь аджарцев.
Кулинарный гид с одной стороны будет продвигать различные блюда Аджарии, с другой — поможет включить их в меню ресторанов, отмечают составители.
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