

Жозеп Боррель: Российские власти должны немедленно освободить Алексея Навального

18.01.2021 10:40





Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель откликается на задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального и призывает власти России к его немедленному освобождению.



«Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима», - пишет Жозеп Боррель в Twitter.



Для справки, вернувшийся из Берлина в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в Московском аэропорту. В августе 2020 года он был доставлен в берлинскую клинику для лечения после отравления нервным агентом.



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