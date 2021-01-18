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Жозеп Боррель: Российские власти должны немедленно освободить Алексея Навального


18.01.2021   10:40


Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель откликается на задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального и призывает власти России к его немедленному освобождению.

«Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима», - пишет Жозеп Боррель в Twitter.

Для справки, вернувшийся из Берлина в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в Московском аэропорту. В августе 2020 года он был доставлен в берлинскую клинику для лечения после отравления нервным агентом.

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