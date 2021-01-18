

Госсекретарь США выступил с осуждением задержания Навального в России

18.01.2021 11:02





Соединенные Штаты жестко осуждают решение России задержать Алексея Навального, - об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.



По его словам, задержание Алексея Навального – это попытка заставить замолчать оппозиционных фигур, критически настроенных в отношении властей России.



«Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов. Российский народ, как и любой другой, заслуживает правительство, которое поддерживает атмосферу открытого выражения мнений, вызывает доверие и действует прозрачно, заслуживает независимой судебной системы и возможности пользоваться своими основными правами на свободу слова и собрания, не опасаясь возмездия», - говорится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.



Майк Помпео подчеркивает, что Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения Навального без каких-либо условий.



«Мы призываем российские власти предоставить равные условия для всех политических партий и кандидатов, которые стремятся участвовать в процессе выборов. Мы требуем его немедленного освобождения без каких-либо условий», - говорится в заявлении Помпео.



Для справки, вернувшийся из Берлина в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. В берлинскую клинику он был доставлен для лечения после отравления нервным агентом.



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