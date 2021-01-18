

«Граждане» и «Гирчи» обсудят условия своего вхождения в парламент с другими оппозиционерами

18.01.2021 13:15





Партии «Граждане» и «Гирчи» завтра проведут очередные внутренние консультации, чтобы обсудить условия начала работы в парламенте. На этот раз во встрече также примут участие представители «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе.



У партии «Граждане» в парламенте десятого созыва два мандата, у «Гирчи» — три. На прошлой неделе лидеры этих политических объединений заявили, что они готовы начать работу в законодательном органе при условии, что правящая «Грузинская мечта» выполнит ряд их требований. Это проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере и формирование нового состава Центральной избирательной комиссии.



Кроме того, политики, готовые нарушить бойкот оппозиции, настаивают на том, чтобы выборы в органы местного самоуправления в октябре 2021 года стали своеобразным плебисцитом. В случае, если «Грузинская мечта» проиграет, власти назначат внеочередные выборы в парламент.



Именно эти предложения «Гирчи» и «Граждане» теперь планируют обсуждать с другими оппозиционерами.



«На мой взгляд, это хорошая инициатива, о которой стоит говорить, как и внутри оппозиции, так и с представителями власти. С этой инициативой мы планируем встретиться с Георгием Вашадзе и с другими политическими партиями. Мы хотим встретить выборы в органы местного самоуправления подготовленными, с соответствующим законодательством, с соответствующей реформой», — сказал Леван Иоселиани, генеральный секретарь партии «Граждане».



Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили полагает, что их предложение – это способ нейтрализации политического кризиса.



«Если этот вопрос принципиально приемлем для оппозиции, технически, я думаю, будет возможно придумать формулировку вместо плебисцита, то как использовать в качестве плебисцита выборы в органы местного самоуправления, которые и так проходят осенью, и этим нейтрализовать политический кризис», — сказал Мегрелишвили.



Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.



В начавшем работу 11 декабря парламенте в настоящее время представлены только депутаты от правящей партии, а также еще четверо парламентариев, которые прошли по спискам партии «Альянс патриотов», но вынуждены были покинуть партию, так как ее лидеры в знак протеста отказались от своих мандатов, в результате чего кресла депутатов достались следующим после них в партийном списке кандидатам. Покинув «Альянс патриотов», четверка парламентариев создала собственную партию под названием «Европейские социалисты».



Почти три месяца посредниками в переговорах между властью и оппозицией выступают послы ЕС и США. Дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки. Проведено уже четыре встречи, стороны выражают надежду, что состоится и пятая. Оппозиция настаивает, что должны быть проведены новые выборы. Как один из вариантов предлагается их проведение в 2022 году – на два года раньше намеченного срока.



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