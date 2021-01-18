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ПАСЕ - в Грузии высоко доверие к точности списков избирателей
18.01.2021 13:31
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала отчет о парламентских выборах, состоявшихся в Грузии 31 октября 2020 года, в котором говорится, что доверие к точности списков избирателей было высоким, — информацию распространяет Агентство развития государственных сервисов министерства юстиции.
По данным ведомства, в документе, а также в отчете Наблюдательной миссии ОБСЕ от 1 ноября 2020 года, положительно оценивается работа, проделанная Агентством развития государственных сервисов министерства юстиции в целях улучшения списка избирателей.
«В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отмечает, что процесс регистрации избирателей является непрерывным и централизованным, и что Агентство развития государственных сервисов активно связывается с теми лицами, чьи регистрационные записи содержат ошибки или несоответствия, с целью включения их в списки избирателей. В нем также говорится, что избиратели имели множество возможностей проверить свои регистрационные данные и исправить их.
Эта оценка Ассамблеи Совета Европы является результатом работы, проделанной министерством юстиции по уточнению баз данных Агентства развития государственных сервисов.
Агентство начало в 2013 году и до сих пор работает над проектом по улучшению списков избирателей, в рамках которого работа велась по многим направлениям, в результате:
· Выявлены и удалены данные о 10 500 погибших людях;
· Выявлено и удалено более 7 700 дублирующих данных и/или фальсифицированных документов;
· В результате полевых работ были взяты биометрические данные с адресов проживания граждан и восстановлено более 3500 записей в базе данных.
· Особенно важно, что биометрический список избирателей действует в Грузии с 2014 года, а биометрическая фотография прикрепляется к идентификационным данным каждого избирателя.
Именно улучшение списков избирателей было одной из основных целей мер, предпринимаемых министерством юстиции вот уже девятый год по продвижению биометрических документов, в результате чего электронные удостоверения личности были выданы 2 888 436 гражданам, из которых 1 747 573 документа, согласно решению министра юстиции, выдано бесплатно или по сниженной цене.
Для справки, к парламентским выборам 2020 года в списке потенциальных избирателей 3 200 063 гражданина были представлены биометрическими фотографиями, в то время как в 2012 году таких в списке избирателей было всего 778 207 человек», — говорится в информации Агентства развития государственных сервисов.
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