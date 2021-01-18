

Георгий Вашадзе отказывается от индивидуальных встреч с «Гирчи» и «Гражданами»

18.01.2021 13:33





«Стратегия Агмашенебели» («Стратегия Строитель») отказывается от индивидуальных встреч с партиями «Гирчи» («Шишка») и «Граждане». «Этой встречи, которая была анонсирована, не будет, поскольку с одной стороны я нахожусь в самоизоляции и с другой стороны, я думаю, что всё должно обсуждаться в общем формате», - так ответил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на вопрос о встрече с представителями «Гирчи» и «Граждан», участвуя в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



Как отметил Вашадзе, он говорил по телефону с одним из лидеров «Гирчи» Георгием Мегрелишвили и он «не может их обвинить в том, что они выполняют чье-то задание», однако, считает, что «озвучивание предложения заранее не принесет результатов».



Вашадзе также откликнулся и на заявление лидера» Граждан» Алеко Элисашвили и отметил, что для «Стратегии Агмашенебели» изменение Избирательного кодекса и реформирование ЦИК будет недостаточным.



«Для кого-то этого будет достаточно, для кого-то – нет. Для нас, для «Стретегии Агмашенебели» этого недостаточно. И точка. Этим я отвечаю на все вопросы», - отметил Вашадзе.



Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили заявил, что планирует встречу с лидерами «Стратегии Агмашенебели». По его словам, он уверен на 90%, что «Стратегия Агмашенебели» примет предложение «Гирчи». Как он пояснил, их предложение заключается в том, чтобы оппозиция использовала выборы самоуправления в качестве теста, как аналог плебисцита для того, чтобы определить, каков в стране баланс политических сил.



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