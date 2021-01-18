

Россия опускает железный занавес

18.01.2021 13:57



Дмитрий Беляев



Россия быстрыми темпами возвращается в период холодной войны. Нам, гражданам России, придется снова смотреть на остальной мир через «железный занавес». Многие помнят, что это такое. А поколению, привыкшему ездить по миру и довольствоваться достижениями мировой цивилизации, придется на себе испытать все прелести нашего отечественного производства.



За последние три десятилетия мы рассорились с кем только могли. Мы умудрились обернуть против себя наших добрых соседей, которые на протяжении веков дружили с нами. Теперь, когда с соседями «разобрались», настало время «пойти дальше». В частности, 15 января официальный представитель МИД России Мария Захарова огласила решение Москвы о начале внутригосударственных процедур по выходу из «Договора по открытому небу». Официальной причиной названо «отсутствие прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях». Хотя, реально решение принято из-за выхода из Договора США. Сам по себе демарш наших заокеанских соперников требует отдельного рассмотрения, и вникнуть что вынудило страну инициатора самому покинуть Договор, и разобраться вышла ли она вообще из нее, или же просто отказалась от своих обязательств перед России, как это сделала в 2012 году Грузия. Но суть не в этом.



Даже если США покинула договор, то в нем остается еще 34 страны, и все они находятся на европейской части континента и состоят в североатлантическом Союзе. Немаловажен вопрос – что мы имели, находясь в этом Договоре, какие для нас стратегически важные информации мы получали, и чего мы добьемся выходом из нее?!...



Согласно Договору, «…подписавшиеся государства обязаны предоставлять возможности совершать наблюдательные, инспекционные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты осуществляются на уведомительной основе с присутствием на борту представителя той страны, над которыми проходят полеты. Самолеты наблюдения не оснащены вооружением, а установленная на них аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств, участвующих в Договоре».



То есть, мы имели возможность наблюдать за всей Европой, за всеми странами НАТО, и с учетом огромной территории России, по площади наблюдения мы имели огромный перевес. Если что и надо было спрятать, то мы, в отличие от европейских стран, это легко делали.



Так какой стратегический перевес получим от выхода из Договора?.. ровным счетом никакого! Наоборот, мы потеряем контроль над ситуацией. Попросту этим решением наших правителей мы сами опускаем «железный занавес» и самоизолируемся. Такое наше поведение не останется без ответа со стороны стран НАТО. Мы сами толкаем Альянс, который со временем с чисто военной стал некой политической организацией, снова поставить в приоритеты военную составляющую.



Соответственно, такое стечение обстоятельств в конечном итоге приведет противостоящих сторон к новой эпохе гонки вооружений, что стоит немало денег. Со странами НАТО понятно - они коллективно выдержат такой нажим, но что будет с нами, с Россией? С учетом огромного процента импорта в нашей экономики, потянем ли мы такую финансовую нагрузку? Навряд ли…



Но есть и другая сторона этого вопроса. Чего мы хотим утаить и спрятать от внешних глаз такого, чего не позволяет наша огромная территория? К чему мы готовимся? Неужели к еще каким-то военным операциям, что само по себе подразумевает переброску военной техники и живой силы из мест постоянной дислокации ближе к вероятному театру боевых действий. Может именно это и хотим скрыть от глаз стран НАТО. Так ведь и у наших противников в аналитических центрах сидят знающие свое дело. Они тоже могут просчитать направления вероятных боевых действий. Для них с этим справиться гораздо легче, так как они легко перераспределят между собой направления, которых сегодня не так уж трудно и просчитать. В частности:



-Прибалтийское – не секрет, что мы, то есть Россия, имеет планы возврата трех бывших республик обратно в свое лоно. Что самое главное, даже с учетом что они являются членами НАТО и ЕС, в Кремле от этих планов все равно не отказываются. Тут нам придется столкнуться с немцами и другими государствами балтийского бассейна. Особенно не надо сбрасывать со счетов финнов, которые до сих пор помнят про Карелию и не против вернуть ее обратно. Некоторые скажут - на черта тогда нам прибалтийский флот! Но стоит угомониться и посмотреть в глаза реальности – против скольких государств может выстоять наш прибалтийский флот?! Ей же практический не дадут возможность даже развернуться.



- т.н. Украинское направление – тут тоже не все закончено, во всяком случае так считают в Кремле. На этом направлении нам придется «состязаться» не только с поляками, на территорий которой размещен внушительный контингент американских военных. На этом направлении активничают румыны, болгары, чехи… в последние два года в этих странах наши разведчики потерпели немало провалов.



- на Кавказском направлении нашими противниками окажутся Турки, и несмотря на наше сознательное пассивное отношение (в пользу Азербайджана) по недавним событиям в Карабахе, не стоит забывать, что Азербайджан стратегический партнер Турции, в военной поддержке особенно. В Армении из-за той же пассивной позиции мы практический потеряли доверие, а с Грузией и так все ясно – хотя и одержали верх над ними в 2008 году, не стоит забывать и истории со сбитыми самолетами, и разгром головной штабной колоны 58-й армии, когда был ранен командующий этой армией генерал Хрулев. Воевать грузины научились, и если бы не количественный перевес, то чем бы все закончилось еще не известно. Так, что со счетов скидывать этот фактор не стоит.



Если подвести черту, то не один из вариантов, даже самый мирный - «железный занавес» - не в пользу нам. Россия окажется в изоляции, и обречена вернуться в начало 90-ых, где была полная разруха, хаос, передел территорий, а в Кремле передел власти. Все эти процессы сопровождались кровопролитием. Но если наши власть имущие все-таки задумали развязать новые боевые действия, то России придется не только принять поражение, но и готовиться к очередным и весьма строгим санкциям, чего уже наша страна точно не выдержит – Россия просто распадется!



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