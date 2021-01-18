

UNWTO выбирает нового председателя

18.01.2021 13:57





В Мадриде стартует 113-е заседание Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).



В рамках заседания станет известно, кто будет руководить организацией в 2022-2025 годах. Трехлетний срок полномочий действующего генсека, Зураба Пололикашвили истекает в 2021 году.



Ранее в Тбилиси сообщили, что Грузия выдвинула кандидатуру Пололикашвили на второй срок. На сайте Всемирной туристской организации сообщается, что в выборах принимает участие еще один кандидат – президент Управления по культуре и древностям Бахрейна, экс-министр культуры и информации страны шейха Маи бинт Мохаммед Аль Халифа.



По информации грузинского внешнеполитического ведомства, в заседании UNWTO принимает участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани. В рамках рабочего визита в Испанию он также проведет встречи с членами правительства Испании – министром иностранных дел, министром внутренних дел и министром миграции. Кроме того, состоится официальный прием от имени короля Испании Филиппа IV, а также встреча с ним.



112-е заседание Исполнительного совета UNWTO в сентябре 2020 года прошло в Тбилиси. Тогда были определены основные направления развития международного туризма в посткризисный период.



Ранее в UNWTO сообщили, что международный туризм сократился за первые 10 месяцев 2020 года более чем на 70%, до уровня 1990 года.



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