

С платформой «Ковакс» ведутся интенсивные переговоры о поставке вакцины Pfizer в Грузию

18.01.2021 14:23





По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, у страны есть как регулирующая готовность, так и техническая база для начала вакцинации от коронавируса.



Как заявила Габуния, Грузия может получить любую вакцину, которая требует определенных условий температурного хранения. В то же время, по словам Габуния, с платформой «Ковакс» ведутся интенсивные переговоры о получении первых доз вакцины Pfizer в первом квартале этого года.



«Грузия может получить любую вакцину, которая требует определенных условий температурного хранения. Для нас важно признание вакцины Всемирной организацией здравоохранения, а также признание строгими регулирующими органами. Таких признанных вакцин несколько: Pfizer, AstraZeneka и Moderna. Как только на рынке появится новая вакцина с подобным признанием, конечно, план будет это учитывать.



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