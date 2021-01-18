|
|
|
С платформой «Ковакс» ведутся интенсивные переговоры о поставке вакцины Pfizer в Грузию
18.01.2021 14:23
По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, у страны есть как регулирующая готовность, так и техническая база для начала вакцинации от коронавируса.
Как заявила Габуния, Грузия может получить любую вакцину, которая требует определенных условий температурного хранения. В то же время, по словам Габуния, с платформой «Ковакс» ведутся интенсивные переговоры о получении первых доз вакцины Pfizer в первом квартале этого года.
«Грузия может получить любую вакцину, которая требует определенных условий температурного хранения. Для нас важно признание вакцины Всемирной организацией здравоохранения, а также признание строгими регулирующими органами. Таких признанных вакцин несколько: Pfizer, AstraZeneka и Moderna. Как только на рынке появится новая вакцина с подобным признанием, конечно, план будет это учитывать.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна