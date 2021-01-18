

План постепенного открытия бизнес-сектора будет объявлен через два-три дня

18.01.2021 14:47





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, рассматривается возможность поэтапного открытия различных видов бизнеса.



Однако, по его словам, смягчение ограничений должно происходить на фоне строгого мониторинга эпидемиологической ситуации.



«Рассматривается поэтапное открытие различных типов бизнеса на фоне жесткого мониторинга эпидемиологической ситуации. План поэтапного открытия разных типов бизнеса будет готов скоро, через два-три дня, но открытие будет осуществляться на фоне жесткого мониторинга эпидемической ситуации, потому что мы видим, что сегодня происходит в Европе, наоборот, все везде только закрывается, потому что есть угроза третьей волны», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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