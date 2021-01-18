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Оказание многопрофильных услуг в клиниках возобновится с 1 февраля
18.01.2021 14:49
В пятницу минздрав сообщил нескольким клиникам, что с 1 февраля они вернутся к оказанию многопрофильных услуг, - заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Она отметила, что на данный момент в стране освобождено до 3000 мест в результате выздоровления инфицированных коронавирусом. По словам замминистра, на сегодня лечение в клиниках проходят 3710 пациентов.
«Из 3710 пациентов 798 находятся в отделении интенсивной кислородной терапии и 230 - в отделении реанимации. Хорошо, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации сокращается. Также уменьшилось количество пациентов в ковид-гостиницах. В них проходят лечение 634 пациента. Около 350 мест будет использовано для оказания медицинских услуг, не связанных с коронавирусом. В феврале будет достаточно мест обслуживания инфицированных пациентов», - сказал Габуния.
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