

В правительстве Грузии заявляют, что первой партии вакцины хватит на 10 тысяч человек

18.01.2021 16:01





В Грузии ожидают, что количество вакцин от ковида полученных на первом этапе, будет достаточно для вакцинации 10 тысяч человек. Об этом заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Речь идет о двухэтапной вакцине компании Pfizer.



Ранее Габуния отмечала, что в Грузии есть все условия для хранения вакцин, которые получили авторизацию от ВОЗ и других строгих регулирующих органов. На данный момент это вакцины — Pfizer, AstraZenca и Moderna.



Грузия должна получить вакцину при посредничестве платформы Ковакс, которую курирует ВОЗ.



По словам Габуния, вакцина Pfizer будет получена уже в первом квартале 2021 года. Не исключено, что Грузия получит и вакцину AstraZenca также в первом квартале 2021 года. По ее заверению, Грузия выполнила все условия, которые выдвинула Ковакс и теперь осталось лишь получить согласие и точные сроки предоставления вакцины от платформы.



Замминистра, также сообщила, что для 20 процентов населения, вакцины уже заказаны, но отметила, что их доставка будет осуществляться поэтапно. Первыми вакцину получат медики, таково требование платформы Ковакс.



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