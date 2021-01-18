

Премьер-министр Грузии встретился с послом Турции

18.01.2021 16:30





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с послом Турецкой Республики в Грузии Фатьмой Джерен Язган. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



В разговоре были затронуты вопросы стратегического партнерства Грузии и Турции, недавние события в регионе и дальнейшее углубление отношений между двумя странами в различных сферах.



«Было подчеркнуто сотрудничество в борьбе с пандемией и помощь Турции Грузии. По словам премьер-министра, победа над пандемией возможна только совместными усилиями, и поддержка друзей и партнеров в этом процессе имеет большое значение. На встрече обсуждались вопросы политического и экономического сотрудничества между двумя странами, а также необходимость обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Премьер-министр и посол Турции также обсудили следующее заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Грузия-Турция, которое было временно отложено из-за пандемии», - сказано в сообщении администрации.



Георгий Гахария поблагодарил дипломата за его личные усилия в развитии стратегического партнерства двух стран и отметил, что Грузия особенно ценит твердую поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета страны.



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