

Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

18.01.2021 18:50





Суд выбрал для российского оппозиционера Алексея Навального меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Об этом пресс-спикер Навального Кира Ярмыш пишет в соцсети Twitter.



Заседание проходило во 2-м отделе полиции УМВД города Химки.



«Суд арестовал Навального на 30 суток. До 15 февраля», - пишет Кира Ярмыш.



Напомним, прибывший из Германии в Москву российской оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 18 января. Как поясняет пенитенциарная служба России, политика задержали за нарушения условий испытательного срока.



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