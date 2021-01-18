

При каких условиях откроются торговые объекты?

18.01.2021 18:57





«Первое тестирование сотрудников торговых центров (моллов) и рынков будет субсидировано государством, это является предпосылкой для открытия объектов», — заявил на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета глава Департамента инспекции труда Бека Перадзе.



По его словам, Минздрав разработал электронную платформу, с помощью которой будет отслеживаться процент людей, прошедших тестирование в том или ином учреждении.



«Было объявлено, что работа рынков и торговых центров возобновится с 1 февраля. Минздравом разработана соответствующая электронная платформа, на которой представители бизнеса будут проходить регистрацию. Будет проведено тестирование, процесс последующего тестирования, а с 1 февраля произойдет возобновление деятельности. Поэтапно будут приниматься разные меры по открытию экономики с помощью одних и тех же механизмов. Тестирование — это дополнительный механизм, который обеспечивает профилактику для защиты каждого сотрудника и гражданина, посещающего такие объекты», — заявил Бека Перадзе.



По его словам, в январе тестирование будет финансироваться государством, а с февраля будут задействованы различные механизмы. Ожидается, что в будущем этот процесс будет финансироваться частным сектором.





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