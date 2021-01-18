

«Навальный не тот человек, кто выказывал позитив о Грузии» - Вольский

18.01.2021 20:00





Нужно учитывать, что проповедовал Навальный, когда говорил об оккупации Грузии и Украины – не считаю правильным его чрезмерное восхваление – так разъясняет молчание «Грузинской мечты» первый вице-спикер парламента Гия Вольский по поводу событий вокруг лидера российской оппозиции Алексея Навального.



По его словам, «Навальный не тот человек, кто своей политической позицией выказывал какой-либо позитив в отношении Грузии».



«Как я помню, Алексей Навальный довольно жестко высказался в адрес Грузии после того, как российские оккупационные войска вторглись в Грузию. То же самое было и с Украиной, в отношении Крыма. Можно сказать, что не следует так преследовать оппозиционера, не надо обрекать на смерть, что было характерно для почерка Саакашвили, но в реальности, Навальный не тот человек, кто своей политической позицией выказывал какой-либо позитив в отношении Грузии – наоборот», - заявил Гия Вольский журналистам.



После пяти месяцев лечения от отравления, Навального, вернувшегося из Берлина в Москву, задержали прямо в аэропорту.





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