

«Лело» выражает готовность обсудить предложение «Гирчи» и «Граждан» в едином формате

18.01.2021 21:17





Партия «Лело для Грузии» готова обсудить в едином оппозиционном формате инициативу «Граждан» и «Гирчи», которая предполагает участие в выборах самоуправления едиными силами. Об этом один из членов «Лело» Каха Кожоридзе заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, это предложение заслуживает рассмотрения в едином формате, однако у «Лело» пока нет сформированной позиции в связи с этой инициативой.



«Для обсуждения в едином формате, разумеется, существует готовность. Любое предложение заслуживает обсуждения и, безусловно, и это предложение может быть рассмотрено.



Очевидно, что нашей целью было скорейшее проведение выборов. Это не самоцель, а, в первую очередь, средство для разрядки политического, экономического, правового и другого рода кризисов, которые, к сожалению, сейчас, существуют в стране. Наша цель – провести выборы как можно скорее, особенно после того решения, что принял Бидзина Иванишвили. Кто верит, что население Грузии проголосовало за Ираклия Кобахидзе и Екатерину Тикарадзе, один из которых стал председателем партии, а вторая – членом политсовета. Если прежде существовало очень много аргументов, то теперь решением Иванишвили количество аргументов для назначения повторных выборов в стране стало еще больше… Что касается проведения выборов в 2022 году, наша цель – провести их в 2021 году, однако, если это не удастся, разумеется, можно говорить об этом и в 2022 году», - заявил Кожоридзе.



Вместе с тем, Кожоридзе считает, что проведение отдельных встреч между оппозиционными партиями не служат формированию единой оппозиционной позиции.



«Все разговоры требуют подбора правильного формата и такой правильный формат представители оппозиции выбрали вместе, и это подразумевало то, что все партии, как преодолевшие, так и не преодолевшие избирательный барьер, вместе собирались и обсуждали ту стратегию, что есть у оппозиции в связи с бойкотированием сфальсифицированных выборов.Сегодня уже в обход этому формату или без учета этого формата проводить индивидуальные встречи, не считаю правильным, поскольку, если мы доовариваемся о вхождении или невхождении [в парламент], тогда это следует обсуждать вместе.



Алеко и эта часть «Гирчи», как видно, решила войти и сейчас это больше походит на поиск единомышленников в процессе исполнения этого решения, чем на продолжение верного процесса, и этот верный процесс не является торговлей, что сейчас ведется, к сожалению. Верный же процесс – это продолжение принципиальной позиции. И эта принципиальная позиция обязательно приведет этот процесс к тому, что в Грузии будут назначены повторные выборы», - заявил Каха Кожоридзе.



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