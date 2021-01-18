

Cотрудники торговых центров будут периодически проходит тестирование на коронавирус

18.01.2021 21:18





Сотрудники торговых центров Грузии будут периодически проходить тестирование на коронавирус, с этой целью Минздрав страны создал специальную онлайн-платформу для их регистрации.



Руководитель департамента инспекции труда Минздрава Бека Перадзе заявил сегодня после завершения заседания координационного совета, что тестирование станет дополнительным превентивным механизмом вдобавок ко всем разработанным до сегодняшнего дня протоколам.



Перадзе отметил, что на онлайн-платформе смогут зарегистрироваться сотрудники торговых центров в больших городах. Он также пообещал, что процедура будет «простой, без бюрократических процедур». Конкретный механизм будет разработан на этой неделе.



При этом в январе тестирование будет профинансировано государством. Впоследствии правительство ожидает, что тестирование будет оплачивать бизнес-сектор.



Перадзе подчеркнул, что все эти мероприятия направлены на то, чтобы правительство убедилось в безопасности открытия торговых центров с 1 февраля.



«Мы договорились, что тестирование будет проводиться государством в январе, и мы обсуждаем введение различных механизмов с февраля. Необходимо ввести механизмы для частного сектора, чтобы финансировать их различными способами, чтобы защитить каждого сотрудника, управлять инфекцией, и тестирование — один из лучших способов», — сказал Перадзе.



В правительстве уже заявили, что планируют с 1 ферваля разрешить работу вещевых рынков и торговых центров в крупных городах Грузии, однако окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране на этот момент.



Рынки и торговые центры прекратили свою работу с 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. За это время они открылись только на неделю, в период новогодних праздников, с 24 декабря по 2 января.



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