

ЕНД на данном этапе не видит перспективы начала пятого раунда переговоров

19.01.2021 12:56





«На данном этапе пятый раунд переговоров бесперспективен, так как «Грузинская мечта» не изменила свою позицию», — заявил член Единого национального движения Леван Бежашвили.



По его словам, «Национальное движение» продолжает консультации с оппозиционными партиями по вопросу о назначении досрочных парламентских выборов.



«Единое национальное движение», как основная оппозиционная сила, продолжает консультации с Алеко Элисашвили и другими партиями о назначении досрочных парламентских выборов. Это основная отправная точка. Соответствующая встреча обязательно состоится в конце января, и ни одна политическая партия, ни один политический лидер не сможет на нас повлиять. Основной отправной точкой для нас является достижение общественностью цели назначения досрочных парламентских выборов. Что касается пятого раунда переговоров, то на данном этапе у него нет никаких перспектив, поскольку «Грузинская мечта» не изменила свою позицию. Для оппозиции важно объединиться с обществом вокруг идеи о назначении досрочных парламентских выборов», — заявил Леван Бежашвили.





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