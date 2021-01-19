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Отар Кахидзе не подтверждает информацию о выходе из «Европейской Грузии»
19.01.2021 14:49
Член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе не подтверждает распространившуюся информацию о том, что он покидает партию.
Как пояснил Кахидзе в беседе с «IPN», после объявления бойкота парламенту он вернулся к адвокатской деятельности и «меньше комментирует» текущие события, однако остается в партии.
«Кто-то, возможно, пришел к такому выводу, потому что я меньше появляюсь на телеэкранах, я основал вместе со своим партнером юридическую фирму и занимаюсь ее деятельностью. Наверное, поскольку я меньше комментирую текущие политические события, кто-то, возможно, сделал такой вывод. Это не соответствует действительности. Я остаюсь членом «Европейской Грузии». Я больше не член парламента, соответственно, вернулся к своей адвокатской деятельности посредством юридической фирмы», - отметил Отар Кахидзе.
Для справки, по распространившейся в медиа информации, вслед за Элене Хоштария «Европейскую Грузию» могут покинуть еще два члена - Зураб Чиаберашвили и Отар Кахидзе. В «Европейской Грузии» эту информацию называют ложью и не подтверждают.
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