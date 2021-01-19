

Молинеус: Готовность системы должна быть оценена до начала процесса вакцинации

19.01.2021 14:50





«С премьер-министром Грузии Георгием Гахария состоялась прекрасная встреча. Наши взгляды согласуются с успешным сотрудничеством в последние годы между правительством Грузии и Всемирным банком», — заявил региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус.



Он обратил внимание на три вопроса, которые обсуждались в ходе встречи, включая COVID-19 и помощь Всемирного банка в процессе вакцинации.



«Мы говорили о том, что мы можем сделать для страны и людей, чтобы поддержать усилия правительства в направлении вакцинации. Мы очень тесно сотрудничаем с Организацией Объединенных Наций и другими международными финансовыми институтами, чтобы оценить готовность системы до процесса вакцинации, а затем мы желаем непосредственно поддержать процесс вакцинации. Второй вопрос — это новые приоритеты и стратегия правительства Грузии. Нас особенно интересуют вопросы, связанные с интеграцией Грузии в ЕС. Всемирный банк помог многим странам, включая регион Западных Балканов, в удовлетворении их устремлений в ЕС. На этот раз мы готовы поддержать Грузию в этом направлении. Третий и последний вопрос — это программа структурных реформ, которая направлена ​​на развитие конкуренции в будущем, создание цифровой и «зеленой» экономики», — заявил Себастьян Молинеус.





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