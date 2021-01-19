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Народный защитник Грузии намерена контролировать процесс вакцинации
19.01.2021 17:36
У аппарата Народного защитника Грузии нет замечаний относительно плана вакцинации с точки зрения международных стандартов и соблюдения прав человека, заявила омбудсмен Нино Ломджария в ходе заседания комиссии по вакцинации, сообщает пресс-служба администрации правительства.
«Мы оценили соответствие приоритетных направлений или категории в национальном плане вакцинации с международными стандартами и стандартами защиты прав человека, и у нас нет замечаний», — сказала Ломджария после встречи с членами комиссии.
Омбудсмен подчеркнула, что аппарат Народного защитника принимал непосредственное участие в разработке национального плана вакцинации.
«На данном этапе у нас нет замечаний к плану по вопросам прав человека, но мы будем напрямую контролировать процесс вакцинации, следить за тем, как процесс будет проходить в соответствии с планом, мы постараемся предоставить общественности объективную информацию по всем вопросам, связанным с безопасностью вакцин и всем процессом», — сказала Ломджария.
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