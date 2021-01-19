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Правительство Грузии обсуждает детали национального плана вакцинации
19.01.2021 17:37
Правительство Грузии обсуждает детали национального плана вакцинации. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, над представленным на заседании координационного межвежомственного советом планом работали более 80 экспертов из местных и международных организаций.
По ее словам, процесс был очень скрупулезный, потребовалось несколько недель, чтобы изучить все детали, изложенные в плане, как с точки зрения определения приоритетных групп, так и уточнения технических деталей. В частности, были изучены вопросы соблюдения необходимых температурных условий для хранения вакцины. Также следует учесть вопросы безопасности, так как, отметила чиновница, мониторинг и управление побочными реакциями должны осуществляться в соответствии с международной практикой.
«Сегодня этот процесс завершен, и теперь, конечно, очень важно приступить к реализации плана, как только вакцина будет доступна, и мы думаем, что это будет возможно в первом квартале года…», — цитирует Габуния пресс-служба правительства.
Во время обсуждения плана премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что сохранение динамики роста количества тестов, вакцинация и поэтапное ослабление действующих ограничений – важное сочетание мер для улучшения эпидемиологической и экономической ситуаций в стране.
Грузия 18 января направила платформе COVAX при Всемирной организации здравоохранения подтверждение готовности получить вакцину от коронавируса в первом квартале года.
В правительстве заявляют, что для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может уйти около 164 миллионов. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.
На первом этапе COVAX направит в Грузию партию вакцины Pfizer, это должно произойти в конце февраля. По условиям ВОЗ, самыми первыми должны вакцинировать медиков.
Правительство также определило приоритетные группы для вакцинации: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода, граждане старше 75 лет, граждане в возрасте 65 -74 года, также граждане в возрасте 55-64 лет, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года.
На следующем этапе планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус. Предполагается, что вакцинация этой группы начнется не раньше осени. Вакцинация детей до 18 лет не планируется.
В мире вакцину от коронавируса уже сделали более 32 миллионов человек.
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