

Гахария: на этапе снятия ограничений, важен строгий контроль соблюдения COVID-регуляций

19.01.2021 17:55





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился сегодня с государственными поверенными и обсудил эпидемиологическую обстановку в регионах Грузии. Как сообщают в аппарате главы Кабмина, Гахария призвал осуществлять на месте строгий контроль за соблюдением COVID-ограничений, особенно в условиях их постепенного снятия.



В ходе встречи Гахария ознакомился с эпидемиологической обстановкой в регионах Грузии, а также поговорил о высоком значении сохранения достигнутого за время действия регуляций успеха.



Напомним, на сегодняшний день в Грузии действует комендантский час, запрещающий выходить на улицу с 21:00 до 05:00, запрещена работа общественного транспорта, закрыты досуговые и торговые объекты. Поэтапное снятие ограничений в стране анонсировано с 1 февраля, впрочем, большей конкретики в этой связи пока нет.



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