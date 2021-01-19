

Более 2000 граждан из 90 стран выразили желание принять участие в проекте «Работай из Грузии»

19.01.2021 17:58





По информации министерства экономики и устойчивого развития, более 2000 граждан из 90 стран мира выразили желание участвовать в проекте «Работай из Грузии» с 27 августа 2020 года по 17 января 2021 года.



«Проект, направленный на поддержку туристического сектора в условиях пандемии, был разработан Национальной администрацией туризма министерства экономики и устойчивого развития по поручению премьер-министра Грузии.



Проект способствует приему в Грузию иностранных гостей с высоким доходом, средний ежемесячный доход которых превышает 2000 долларов США, и они будут оставаться в стране не менее 6 месяцев. Страна принимает постоянных иностранных гостей, которые будут тратить свои сбережения на туризм, потребительские услуги и товары в Грузии. Часто участники проекта приезжают со своими семьями», — заявили в ведомстве.



По данным ведомства, по поданным заявкам в Грузию уже прибыли 742 человека. Согласно прогнозным показателям, за 6 месяцев в Грузии они потратят около 9 миллионов долларов. Прибытие 2190 иностранцев, уже зарегистрированных в проекте, в среднем обойдется в 26 миллионов долларов в течение 6-месячного периода.



Из иностранцев, которые уже заполнили соответствующее заявление, 58% самостоятельно заняты, 26% работают полный рабочий день и 16% — предприниматели. Международные издания и туристические медиа-площадки проявили интерес к проекту «Работай из Грузии». Статьи о проекте подготовили New York Times, Forbes, Insider, Big 7 Travel и другие издания.



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