

Гачечиладзе рассказал о договоренности с Саакашвили о прекращении протестов в 2008 году

19.01.2021 18:15





Гия Гачечиладзе (известный под сценическим псевдонимом «Уцноби») подтвердил, что в 2008 году встретился с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Гачечиладзе рассказал, что Саакашвили обещал ему передать в управление телевизионную частоту за прекращение протестов, однако в итоге «кинул» не исполнив обещание. Об этом артист рассказал в эфире телеканала «Палитраньюс».



«Стояли мы перед дилеммой, что же делать — идти на ужасное кровопролитие и противостояние или проглотить то, что выборы украдены. Инаугурация была 23 января и я был единственным, кто не успокоился. Остальные в оппозиции смирились и готовились к борьбе на парламентских выборах. Я не останавливался. Вышли на моего друга, он позвонил и очень попросил мня, чтобы я приехал на встречу с Саакашвили», — вспоминает Гачечиладзе.



По его словам, на встречу он приехал с Бидзиной Гегидзе, а вместе с Саакашвили были Гиви Таргамадзе, Ника Руруа и другие.



«Он просил, мол что мне делать, ты только остановись и больше не буду, не буду таким. Я ответил, что хочу, чтобы он был достойным президентом, и что я ему не верю. Сказал, пускай даст телевизионную частоту на всю Грузию и он согласился… Саакашвили сказал — миллионы гостей придут на инаугурацию, мы же не Кения, чтобы бойню устроить. Ты же знаешь, что мы можем и никто не будет освещать, то что завтра произойдет. Так я и согласился. А что еще оставалось? Вести тех людей на кровопролитие было исключено», — рассказал он.



По словам Гачечиладзе, Саакашвили не исполнил обещание:



«Он кинул меня на второй день. Дал бы он мне чистоту? Когда 20 мая люди собрались на стадионе и патриарх сказал, подождем выборы, это оказалось правильным заявлением. Потом появился Бидзина Иванишвили и все сменилось без кровопролития. Я не хотел, чтобы меня ставили в один ряд с Китовани и Сигуа, я не революционер. Этот человек не уступал власть, а у нас не было ресурсов, как у Иванишвили», — заключил «Уцноби».



Осенью 2007 года оппозиция проводила антиправительственные митинги. 7 ноября их разогнали с применением силы. 8 ноября Михеил Саакашвили объявил в стране чрезвычайное положение и назначил внеочередные президентские выборы на 5 января 2008 года.



Он был переизбран, но кандидат от оппозиции — Леван Гачечиладзе, брат «Уцноби» заявлял, что выборы были сфальсифицированны и продолжал проводить акции протеста.



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