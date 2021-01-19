

Минобразования Грузии ввело новые правила оценки учащихся в 2021 году

19.01.2021 18:38





Приказом министра образования от 18 января в Государственную учебную программу были внесены изменения. Согласно изменению, учащиеся (второй семестр V класса, VI-XII классы), которые в связи с пандемической ситуацией обучаются более 1/3 семестра в условиях дистанционного обучения, по объективным причинам, указанным школой, частично или не вовлечены в процесс обучения (физически и/или дистанционно) в течение первого семестра оцениваются на основании как минимум одного итогового комплексного задания.



Если студент получил оценку до перехода к дистанционной форме обучения, оценка за семестр рассчитывается как среднее арифметическое этой оценки/баллов и оценки, полученной за итоговое комплексное задание.



Школа должна обеспечить процесс так, чтобы часы индивидуального консультирования планировались/проводились дистанционно или физически (в том числе на территории школы) по мере необходимости и в соответствии с соответствующими правилами. Задание и оценка студентов должны выполняться дистанционно или физически не позднее конца первой недели второго семестра. Желательно, чтобы школа проводила дополнительные занятия для учащихся с аналогичными проблемами во втором семестре, чтобы достичь результатов, указанных в национальной учебной программе.



Если более 1/3 семестра проходит в форме дистанционного обучения, школа имеет право сократить количество итоговых заданий, установленных в Государственной учебной программе, которые должны быть отражены в школьной программе. В этом случае минимальное количество итоговых заданий будет соответствовать количеству тем, преподаваемых в течение семестра.



Чтобы назначить семестровый экзамен, родитель/законный опекун студента должен подать письменное заявление директору школы: в случае оценки за первый семестр — в течение одной недели после начала второго семестра, а в случае второго семестра — в течение одной недели после окончания семестра. Директор рассматривает вопрос и принимает решение о допуске студента к семестровому экзамену. В случае отказа в приеме решение должно быть мотивировано.



Семестровый экзамен первого семестра назначается в течение 2 недель с начала второго семестра, а семестровый экзамен второго семестра назначается не позднее чем через 2 недели после окончания семестра.



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