

Премьер-министр поздравил Зураба Пололикашвили избранием на пост генсека UNTWO на второй срок

19.01.2021 22:22





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Зураба Пололикашвили с переизбранием на пост генерального секретаря исполнительного комитета Всемирной туристской организации (UNTWO). Об этом глава правительства написал на официальной странице в Twitter.



По словам премьер-министра, это важный успех для Грузии.



«Поздравляю Зураба Пололикашвили с переизбранием на пост генерального секретаря исполнительного комитета Всемирной туристской организации (UNTWO). Это важный успех Грузии!



Высокое представительство грузин в международных организациях подтверждает активное участие Грузии в глобальных вопросах», - заявил Георгий Гахария.



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