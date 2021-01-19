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Премьер-министр поздравил Зураба Пололикашвили избранием на пост генсека UNTWO на второй срок


19.01.2021   22:22


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Зураба Пололикашвили с переизбранием на пост генерального секретаря исполнительного комитета Всемирной туристской организации (UNTWO). Об этом глава правительства написал на официальной странице в Twitter.

По словам премьер-министра, это важный успех для Грузии.

«Поздравляю Зураба Пололикашвили с переизбранием на пост генерального секретаря исполнительного комитета Всемирной туристской организации (UNTWO). Это важный успех Грузии!

Высокое представительство грузин в международных организациях подтверждает активное участие Грузии в глобальных вопросах», - заявил Георгий Гахария.

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