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Давид Залкалиани встретился с королем Испании
19.01.2021 22:26
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял участие в приеме, устроенном королем Испании в честь руководителей делегаций стран-членов исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН, в ходе которого он встретился с Филиппом VI. Информацию распространяет МИД Грузии.
По информации ведомства, король Испании заинтересовался ситуацией в Грузии и в регионе в целом.
«Министр проинформировал Филиппа VI о текущей геополитической картине и обстановке в сфере безопасности. Он отметил особую важность европейских устремлений Грузии в нынешней ситуации и сообщил королю Испании о прогрессе, достигнутом страной на этом пути, а также об амбициозных планах Грузии стать полноправным членом европейской семьи.
Давид Залкалиани поблагодарил Филиппа VI за твердую и решительную поддержку Грузии со стороны Испании.
На приеме также присутствовал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН и повторно претендующий на этот пост от Грузии Зураб Пололикашвили», — говорится в информации.
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