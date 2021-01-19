

Меняются правила въезда в США

19.01.2021 23:56





Правила въезда иностранных граждан в США меняются. Об этом сообщило правительство страны.



С 26 января 2021 года все пассажиры международных рейсов в США должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на английском языке, который необходимо не более, чем за три до поездки.



Кроме того, принимается также документ, подтверждающий, что пассажир был инфицирован COVID-19 и выздоровел за 90 дней до поездки.



Если у въезжающего в Соединенные Штаты гражданина нет ни одного из перечисленных документов, авиакомпания обязана отказать ему в перевозке. Новое требование распространяется и на граждан США.



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