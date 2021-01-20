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Президент Грузии начинает визит в Брюссель
20.01.2021 10:53
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 января направится в Брюссель с рабочим визитом.
По информации администрации президента, в рамках рабочего визита в Брюссель запланированы встречи с руководством ЕС и НАТО.
Президент встретится: с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем; президентом Европарламента Дэвидом Сассоли; исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровским; председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Маккаллистером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По сообщению пресс-службы президента, также запланированы различные встречи высокого ранга.
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