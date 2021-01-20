Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии начинает визит в Брюссель


20.01.2021   10:53


Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 января направится в Брюссель с рабочим визитом.

По информации администрации президента, в рамках рабочего визита в Брюссель запланированы встречи с руководством ЕС и НАТО.

Президент встретится: с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем; президентом Европарламента Дэвидом Сассоли; исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровским; председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Маккаллистером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По сообщению пресс-службы президента, также запланированы различные встречи высокого ранга.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна