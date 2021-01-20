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ЕНД готовится к масштабному протестному движению
20.01.2021 11:08
Протест будет легальным, легитимным и мы сделаем все, чтобы с весны было массовое протестное движение, чтобы люди восстановили свое отнятое право, - об этом заявил член «Национального движения» Нугзар Циклаури в программе «Резюме» на «Палитраньюс».
Как отмечает Циклаури, «так ситуация продолжаться не может».
«Протест был сразу по объявлению результатов выборов, но в то же время была очень специфическая обстановка, связанная с ковидом, когда большинство людей старалось не выходить на улицу, не иметь контактов с другими людьми, и таким образом защищали себя, особенно в условиях такой власти, медицинский сектор которой абсолютно не обеспечивал защиту здоровья этих людей. Если кому-то кажется недостаточным количество людей на улице, тот увидит еще больше людей», - сказал Циклаури.
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