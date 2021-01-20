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Страсбургский суд завтра вынесет приговор по делу «Грузия против России»
20.01.2021 11:51
Большая палата Европейского суда по правам человека 21 января вынесет приговор по делу «Грузия против России». Об этом сообщается на официальном сайте Европейского суда по правам человека.
Согласно пресс-релизу, слушание по делу пройдет в 11:00 утра по страсбургскому времени (в 14:00 по тбилисскому времени).
«Жалоба подана Грузией против России в связи с вооруженным конфликтом, произошедшим между Грузией и Российской Федерацией в августе 2008 года. Грузия утверждает, что Российская Федерация – в результате безразборного и непропорционального нападения на граждан Грузии и их собственность со стороны российской армии, или/и подконтрольных ей сепаратистских сил – допустила или вызвала административную практику, вследствие которой были нарушены статья 2 (право на жизнь), статья 3 (запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции, а также статья 1 (право собственности) и статья 2 (право на образование) Протокола №1 и статья 2 (право на свободу передвижения) Протокола №4», – отмечается в информации.
По их же информации, жалоба подана в Европейский суд по правам человека 11 августа 2008 года. На заседании, проведенном в Страсбурге в июне 2016 года, суд получил доказательства от свидетелей и экспертов, слушание же состоялось 23 мая 2018 года.
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