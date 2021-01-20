

Парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить идею прекращения финансирования оппозиции

20.01.2021 12:23





Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить пакет законопроектов, который предусматривает прекращение финансирования оппозиционных партий в случае их отказа посещать заседания парламента.



Что предусматривают поправки



В конце декабря 2020 года парламент Грузии в первом чтении принял пакет законопроектов. Основные изменения вносятся в закон «О политическом объединении граждан» и подразумевают, что партия может получить финансирование из госбюджета только в том случае, если минимум половина ее депутатов не откажется от мандатов.



Такие поправки правящая партия решила принять в ответ на бойкот работы парламента со стороны оппозиционных партий, которые не признают результатов выборов 31 октября 2020 года и отказываются присоединяться к работе парламента до тех пор, пока не получат гарантии проведения досрочных парламентских выборов.



- Также партия не сможет получить годовое финансирование, если половина ее депутатов по неуважительной причине пропустит все заседания парламента предыдущей сессии.



- Кроме того, без финансирования останется партия, входящая в блок, если половина ее депутатов не войдет в парламент, или если вошедшие в парламент по неуважительной причине пропустят заседания парламента в течение предыдущих шести месяцев.



- Помимо этого, партии, лишенные финансирования, больше не смогут получить бесплатного эфирного времени в ходе новой предвыборной кампании.



- Парламент также внес изменения в регламент, согласно которым депутаты, пропустившие пленарные заседания сессии, останутся без зарплат.



- Во время рассмотрения законопроекта депутаты подняли вопрос об указанной в законопроекте обратной силе действия, после чего авторы поправок приняли решение сделать в обсуждении паузу до весенней сессии, чтобы дать оппозиции время принять решение.



После того, как такая инициатива вызвала негативную оценку со стороны ряда европарламентариев, а также посла США Келли Дегнан, лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил, что дальнейшее рассмотрение законопроекта будет приостановлено до заключения Венецианской комиссии и Бюро демократии и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ).



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